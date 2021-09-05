Байден вшанує пам'ять загиблих у терактах 11 вересня на місці падіння літаків

Президент США Джозеф Байден віддасть данину пам'яті загиблим 11 вересня в Нью-Йорку / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

У майбутню суботу президент США Джозеф Байден відвідає всі три меморіали жертвам терактів 11 вересня 2001 року – у день 20-ї річниці нападу міжнародної терористичної мережі "Аль-Каїда" на Америку.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на Білий дім.

У суботу Джо Байден і перша леді Джилл Байден відвідають:

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Нью-Йорк, де два пасажирські авіалайнери врізалися в хмарочоси Всесвітнього торговельного центру, що призвело до загибелі 2753 людей;

штаб Пентагону в Арлінгтоні (штат Вірджинія), куди врізався третій авіалайнер і де загинули 184 людини;

Шанксвілл (штат Пенсільванія), куди впав збитий ВВС США захоплений пасажирський лайнер, що прямував на Білий дім (загинули 40 людей).

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11 вересня 2021 року минуло 20 років відтоді, як літаки, захоплені терористами "Аль-Каїди", врізалися у вежі-близнюки в Нью-Йорку і в будівлю Пентагону. Це найбільший теракт у сучасній історії. Починаючи з 2002 року 11 вересня відзначають у Сполучених Штатах як День патріота, а з 2009 року цей день також набув статусу загальнонаціонального дня служіння і пам'яті.

Нагадаємо, у 2016 році влада США оприлюднила раніше засекречений розділ звіту Конгресу щодо терактів 11 вересня 2001 року. В ньому міститься інформація про людей, з якими були пов'язані терористи перед вчиненням атак. Називаються імена людей, які допомагали терористам орендувати житло, відкрити банківські рахунки, а також брати уроки керування літаками.