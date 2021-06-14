Байден назвал причину отказа от пресс-конференции с Путиным

Американский лидер ошарашил международное сообщество, пойдя в разрез с протоколом – отказался от совместного подхода к СМИ, но на это есть причина

Владимир Путин и Джо Байден

Президент США Джо Байден отказался от совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы не было много шума вокруг этих переговоров и чтобы общение с прессой не превратилось в публичное соревнование.

Об этом пишет Европейская правда.

По его словам, он не хочет, чтобы вместо результатов встречи обсуждались подробности публичного выступления обоих лидеров.

"Я всегда считал, и я не хочу сказать, что пресса не должна знать, но это не соревнование о том, кто может добиться большего успеха перед пресс-конференцией или попытаться поставить друг друга в неловкое положение. Речь идет о том, чтобы я очень четко дал себе понять, каковы условия для улучшения отношений с Россией. Я думаю, что лучший способ справиться с этим – это встретиться нам вдвоем, чтобы обсудить это", – сказал Байден.

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Американский президент пообещал, что четко доведет до Путина все опасения США, после чего обещает рассказать СМИ о результатах встречи, а президент РФ отдельно озвучит свою точку зрения.

"Я не хочу, чтобы меня отвлекало то, что они пожали друг другу руки, кто больше всего разговаривал и все остальное", – добавил президент США.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Путин назвал главные цели встречи с Байденом. В Кремле также отмечают, что в последнее время Байден смягчил риторику в адрес России. Президент РФ объяснил, с чем это связано.