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Байден назвал Путина головорезом и диктатором (видео)

Павел Заяц
17 марта, 20:21
Президент США осудил войну против Украины

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден 17 марта назвал президента России Владимира Путина "настоящим головорезом" и "кровавым диктатором", ведущим аморальную войну против Украины.

"Сейчас Ирландия, Великобритания и другие противостоят диктатору-убийце, чистейшему головорезу, который ведет аморальную войну против народа Украины", – заявил президент США.

Зеленский обратился к Конгрессу США

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США в связи с войной РФ против нашей страны. По видеосвязи он рассказал, что "Россия превратила украинское небо в источник смерти", и попросил закрыть небо.

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О чем сказал Зеленский:

  • "Россия превратила украинское небо в источник смерти для тысяч людей. Российские войска уже выпустили по Украине около тысячи ракет, бесчисленное количество авиабомб. Они используют дроны, чтобы более прицельно убивать".

  • "Мы просим ответить на террор. Создать над Украиной гуманитарную бесполетную зону, условия, при которых Россия уже не сможет ежедневно терроризировать наши мирные города".

  • ▪️ "Если это слишком много, мы предлагаем альтернативу. Вы знаете, в каких защитных системах мы нуждаемся: С-300 и других аналогичных системах".

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  • "Новые пакеты санкций требуются еженедельно. До тех пор, пока российская военная машина не остановится. Все американские компании должны выйти из России. Оставить этот рынок, залитый нашей кровью".

  • "Мы предлагаем создать объединение U-24 – United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно – то оружие. Если нужно – то санкции. Гуманитарная поддержка. Политическая поддержка. Деньги. Все, что необходимо, чтобы сохранить мир".