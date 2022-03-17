Байден назвав Путіна головорізом та диктатором (відео)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден 17 березня назвав президента Росії Володимира Путіна "справжнім головорізом" та "кривавим диктатором", що веде аморальну війну проти України.

"Зараз Ірландія, Велика Британія та інші протистоять диктатору-вбивці, найчистішому головорізу, який веде аморальну війну проти народу України", – заявив президент США.

Зеленський звернувся до Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США у зв'язку з війною РФ проти нашої країни. По відеозв'язку він розповів, що "Росія перетворила українське небо на джерело смерті", і попросив закрити небо.

Реклама

Про що сказав Зеленський: