Байден неоднозначно высказался о поставках РСЗО Украине

Непонятно, какую именно систему имел в виду президент США. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что страна не будет посылать Украине ракетные системы, которые "могут достичь территории России"

Об этом пишет Reuters.

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Заявление Байдена

Президент США прокомментировал ситуацию после сообщений, что его администрация готовится отправить передовые ракетные системы большой дальности в Украину.

"Мы не собираемся посылать в Украину ракетные системы, которые могут достичь России", – сказал Байден.

CNN и The Washington Post сообщали, что администрация Байдена склоняется к отправке этой и другой системы, известной как HIMARS, как часть большего пакета военной помощи Украине.

В то же время мысль Джо Байдена не была до конца раскрыта. В частности, Reuters отмечает, что непонятно, какую именно систему имел в виду президент США в своих высказываниях. Как отмечает Telegram-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами", и обычные "Грады" могут долететь до территории России:

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"Дело только в том, откуда стрелять. Поэтому не нужно близко воспринимать те слова: если он так сказал, значит, так и надо, а время покажет, куда ракеты долетят, а куда нет".

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что благодаря военной помощи от наших западных партнеров наши военные успешно отбивают атаки врага. Также он рассказал, что успешно работает на передовой.

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