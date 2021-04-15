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Байден объявил в США чрезвычайное положение

15 апреля, 18:33

Стас Кожемякин

Америка готовится принимать ответный удар за введенные сегодня против России санкции – президент повысил уровень готовности государственных органов

На фоне введения нового санкционного пакета в отношении России президент США Байден объявил в своей стране новое чрезвычайное положение.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я издал указ об объявлении чрезвычайного положения в стране в связи с необычной и чрезвычайной угрозой для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов из-за определенной злонамеренной иностранной деятельности правительства Российской Федерации", – говорится в записке Байдена, адресованной Конгрессу.

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Он отметил, что поводом для такого решения были такие действия РФ:

Напомним, что ранее в этот же день Белый дом объявил о санкциях в отношении десятков граждан РФ и российских компаний из-за оккупации Крыма, вмешательства в избирательных процесс в Америке и помощи российским спецслужбам. Кто попал в "черный список", читайте в материале "Сегодня".

В российском МИД уже пригрозили Вашингтону "решительным отпором" и "неотвратимым ответом".

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Источник: Сегодня

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