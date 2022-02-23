Байден отменил встречу с Путиным из-за начала новой агрессии в Украине

Владимир Путин (слева) и Джо Байден (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не планирует участвовать в саммите с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщает WP.

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"Дипломатия не может быть успешной, если Россия не изменит курс. И, как сказал (Блинкен – Ред.), для него было бы нецелесообразно проводить сейчас встречу со своим коллегой, министром иностранных дел Лавровым. И всегда предполагалось, что после этого будет какое-либо взаимодействие с президентом Путиным. Поэтому это точно не входит в планы", – отметила Псаки.

Она добавила, что для проведения встречи США должны увидеть деэскалацию со стороны России.

Кроме того, Псаки отметила, что решение Блинкена отменить встречу с Лавровым не означает прекращения дипломатического подхода.

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Что известно о саммите?

21 февраля Байден и Путин согласились на участие в саммите по обсуждению "безопасности и стабильности в Европе" о прекращении огня на востоке Украины и сдерживании РФ от вторжения. Подготовить саммит должны были государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи 24 февраля, которую госсекретарь впоследствии отменил. Это решение связано с вторжением РФ в Украину.

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