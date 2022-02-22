Байден озвучил приговор Путину: полный текст и видео спецобращения президента США

США ввели мощные санкции против России

Байден сделал то, на что не осмелился Обама и Трамп / Коллаж "Сегодня"

Президент США выступил с новым обращением к нации, в котором дал оценку признанию Россией террористических образований "ЛДНР" и решению Совета Федерации отправить свои войска в чужую страну.

"Россия отрезает часть Украины"

"Вчера Владимир Путин признал два региона Украины как "независимые". Он сказал, что это суверитет территории. Что они проголосили? Что Россия отрезает часть Украины. Он объявил о размещении российских сил и говорит, что эти силы будут еще глубже заходить на эти территории. Он для себя пытается обосновать захват новых территорий. Я знаю, что он готовит почву, чтобы продвинуться гораздо дальше. Он попросил разрешения от своей Думы на вторжение в Украину.

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Я хочу сказать о санкциях, которые мы будем применять. Это больше, чем то, о чем говорят наши партнеры. Мы готовы идти дальше с этими санкциями. Путин считает, что у него есть право объявлять новые страны – это мощное нарушение международного права и нужно четко отвечать нашим международным партнерам.

Мы готовились с нашими союзниками по НАТО, чтобы подготовить этот ответ. И мы месяцами говорим, что будем действовать вместе, если Россия будет совершать движения против Украины. Здесь нет сомнений: Россия сделала шаги против Украины".

"Элиты России должны страдать"

"Я хочу объявить о первом пакете санкций в ответ на действия России. Это тесно согласовано с нашими союзниками. Мы будем проводить эскалацию, если Россия производит эскалацию. Полностью заблокированы два российских банка. Санкции против суверенного долга России – это значит, что Россия не сможет заимствовать на рынках, торговать облигациями. С завтрашнего дня мы вводим санкции против элит России и их семей. Они участвуют в коррупционной политике и должны тоже страдать.

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"Северный поток – 2" не будет продвигаться. Когда Россия размышляет о следующих шагах – мы также готовимся к следующим шагам. Цена для России будет еще выше".

"США будут защищать каждый дюйм территории НАТО"

"США продолжат оказывать оборонную помощь Украине. Мы будем укреплять наших союзников по НАТО. Если Россия не выведет свои войска из Беларуси – я дал разрешение нашим войскам в Европе укрепить Эстонию, Латвию, Литву. Это оборонительные шаги с нашей стороны. У нас нет намерений бороться с Россией. Но мы хотим послать однозначное послание: США и союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО в соответствии с нашими обязательствами.

Мы все еще думаем, что Россия готова идти дальше и проводить масштабную атаку против Украины. Я надеюсь, что такого не произойдет".

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"Русские войска готовы атаковать"

"Однако 150 тыс. российских войск все еще собрано вблизи Украины. С севера в Беларуси российские войска уже готовы атаковать. На юге есть корабли, подводные лодки. Россия стягивает медицинское оборудование, запасы крови. Зачем это нужно? Мы видели за последние дни воплощение планов, о которых объявлял госсекретарь Блинкен.

Сейчас увеличилось количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Также было заседание Совбеза России. И сейчас следующая провокация – признание независимыми так называемых отдельных "республик". Это очевидное нарушение международного права. Также Путин попросил разрешение на использование войск вне территории РФ. Это делается для того, чтобы оправдать последующие военные действия. Никто не будет обманываться: оправдания следующим вторжением нет. Если Россия сделает это – только Россия и будет в этом виновата".

Следующий удар по энергоносителям

"Наша администрация будет использовать все необходимое, чтобы защитить американский бизнес и американских потребителей в рамках нашей реакции на это. Как я уже говорил, на прошлой неделе нам тоже придется понести определенные издержки. И мы готовы это сделать. Но я предприму все необходимые меры, чтобы санкции были направлены именно на Россию и как можно меньше навредили нам. Будем координировать нашу деятельность с производителями и потребителями энергетики, чтобы обеспечить бесперебойную поставку энергоносителей на международные рынки. Это повлияет на цены на нефть и на бензин. Очень важно для меня, чтобы это не ударило по американским потребителям".

Поддержка Украине

"Последние несколько дней мы тесно консультировались с нашими европейскими коллегами, включая и с президентом Зеленским. На каждом шагу мы демонстрировали, что США и наши союзники мы работаем вместе и мы готовы вместе противостоять Путину. Мы едины в нашей поддержке Украины. Мы едины в нашем противодействии агрессии России. Мы едины в нашей приверженности защищать альянс НАТО. Мы четко понимаем ту угрозу, которую Россия представляет для международного порядка. Вчера весь мир четко услышал, весь спектр извращенного понимания Путиным истории последних 100 лет. Как он ее исказил. Я не буду сегодня это обсуждать. Однако он напрямую напал на право Украины вообще существовать. Он угрожает тем странам, которые сейчас являются процветающими демократиями, которые являются членами НАТО".

"Надеюсь, дипломатический путь еще не закрыт"

"Нет никакого вопроса, что Россия является агрессором. Поэтому мы совершенно четко представляем вызовы, которые перед нами стоят, но еще не все потеряно. Мы еще можем избежать худшего сценария, если мы предпримем все необходимые действия. США наши союзники мы открыты для дипломатии, если вторая сторона настроена на это. Мы будем судить Россию по ее действиям, а не по словам. Все, что Россия сделает дальше, все это будет встречено с нашей стороны единством и четкими действиями. Надеюсь, дипломатический путь еще не закрыт".

Ситуация