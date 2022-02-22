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СЬОГОДНІ Світові новини США

Байден озвучив вирок Путіну: повний текст та відео спецзвернення президента США

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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22 лютого, 22:41
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США запровадили потужні санкції проти Росії
Байден зробив те, на що не наважився Обама та Трамп / Колаж "Сьогодні"
Байден зробив те, на що не наважився Обама та Трамп / Колаж "Сьогодні"

Президент США виступив із новим зверненням до нації, в якому дав оцінку визнання Росією терористичних утворень "ЛДНР" та рішенню Ради Федерації відправити свої війська до чужої країни.

"Росія відрізає частину України"

"Вчора Володимир Путін визнав два регіони України як "незалежні". Він сказав, що це суверінітет території. Що вони проголосили? Що Росія відрізає собі частину України. Він оголосив про розміщення російських сил і каже, що ці сили будуть ще глибше заходити на ці території. Він для себе намагається обґрунтувати захоплення нових територій.

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Я знаю, що він готує підгрунття, щоб просунутися значно далі. Він попросив дозволу від своєї Думи на вторгнення на Україну. Я хочу сказати про санкції, які ми будемо застосовувати. Це більше, ніж те, про що говорять наші партнери. Ми готові йти далі із цими санкціями. Путін вважає, що в нього є право оголошувати нові країни – це потужне порушення міжнародного права і потрібно чітко відповідати із нашими міжнародними партнерами. Ми готувалися з нашими союзниками по НАТО, щоб підготувати цю відповідь. І ми місяцями говоримо, що будемо діяти разом, якщо Росія буде робити рухи проти України. Тут немає сумнівів: Росія зробила кроки проти України ".

"Еліти Росії повинні страждати"

"Я хочу оголосити про перший пакет санкцій у відповідь на дії Росії. Це тісно узгоджено з нашими союзниками. Ми проводитимемо ескалацію, якщо Росія робить ескалацію. Повністю заблоковані два російські банки. Санкції проти суверенного боргу Росії – це означає, що Росія не зможе позичати на ринках, торгувати облігаціями... З завтрашнього дня ми запроваджуємо санкції проти еліт Росії та їхніх сімей... Вони беруть участь у корупційній політиці і повинні також страждати.

"Північний потік – 2" не просуватиметься. Коли Росія розмірковує про наступні кроки, ми також готуємося до наступних кроків. Ціна для Росії буде ще вищою".

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"США захищатимуть кожен дюйм території НАТО"

"США продовжать надавати оборонну допомогу Україні. Ми зміцнюватимемо наших союзників по НАТО. Якщо Росія не виведе свої війська з Білорусі – я дав дозвіл нашим військам у Європі зміцнити Естонію, Латвію, Литву. Це оборонні кроки з нашого боку. У нас немає намірів боротися з Росією, але ми хочемо послати однозначне послання: США та союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО відповідно до наших зобов'язань.

Ми все ще думаємо, що Росія готова йти далі та проводити масштабну атаку проти України. Я сподіваюся, що такого не станеться".

"Російські війська готові атакувати"

"Однак 150 тис. російських військ все ще зібрано поблизу України. З півночі в Білорусі російські війська вже готові атакувати. На півдні є кораблі, підводні човни. Росія стягує медичне обладнання, запаси крові. Навіщо це потрібно? Ми бачили за останні дні втілення планів, про які оголошував держсекретар Блінкен.

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Наразі збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Також було засідання Ради безпеки Росії. І зараз наступна провокація – визнання незалежними так званих окремих "республік". Це очевидне порушення міжнародного права. Також Путін попросив дозволу на використання військ поза територією РФ. Це робиться для того, щоб виправдати наступні воєнні дії. Ніхто не обманюватиметься: виправдання наступним вторгненням немає. Якщо Росія зробить це – тільки Росія і буде у цьому винна".

Наступний удар по енергоносіям

"Наша адміністрація буде використовувати все необхідне, щоб захистити американський бізнес та американських споживачів у рамках нашої реакції на це. Як я вже казав, минулого тижня нам теж доведеться зазнати певних витрат. І ми готові це зробити. Але я вживу всіх необхідних заходів, щоб санкції були спрямовані саме на Росію і якнайменше нашкодили нам. Координуватимемо нашу діяльність з виробниками та споживачами енергетики, щоб забезпечити безперебійне постачання енергоносіїв на міжнародні ринки. Це вплине на ціни на нафту та на бензин. Дуже важливо для мене, щоб це не вдарило по американських споживачах".

Підтримка України

"Останні кілька днів ми тісно консультувалися з нашими європейськими колегами, включаючи і з президентом Зеленським. На кожному кроці ми демонстрували, що США та наші союзники ми працюємо разом і готові разом протистояти Путіну. Ми єдині у нашій підтримці України. Ми єдині у нашій протидії агресії Росії. Ми єдині у нашій прихильності захищати альянс НАТО. Ми чітко розуміємо ту загрозу, яку Росія становить для міжнародного ладу. Вчора весь світ чітко почув весь спектр спотвореного розуміння Путіним історії останніх 100 років. Як він її спотворив. Я не буду сьогодні це обговорювати. Проте він прямо напав на право України взагалі існувати. Він загрожує тим країнам, які є процвітаючими демократіями, які є членами НАТО".

"Сподіваюся, дипломатичний шлях ще не закритий"

"Немає жодного питання, що Росія є агресором. Тому ми чітко представляємо виклики, які перед нами стоять, але ще не все втрачено. Ми ще можемо уникнути гіршого сценарію, якщо ми зробимо всі необхідні дії. США наші союзники відкриті для дипломатії, якщо друга сторона налаштована на це. Ми будемо судити Росію щодо її дій, а не за словами. Все, що Росія зробить далі, все це зустрінеться з нашого боку єдністю та чіткими діями. Сподіваюся, дипломатичний шлях ще не закритий".

Ситуація

  • Першою реакцією Кремля на санкції США стала заява прессекретаря Дмитра Пєсков, РФ у питанні відповіді на санкції США спочатку подивиться, про що йдеться.
  • Раніше Німеччина перша відповіла на визнання сепаратистських утворень на Донбасі – призупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік – 2".
  • Великобританія ввела санкції проти п'яти російських банків . Це банки "Росія", ІС Банк, Генбанк, Промзв'язокбанк, Чорноморський банк розвитку. Санкції також запроваджено щодо трьох "осіб з дуже високим рівнем доходу". За словами Бориса Джонсона, їхні активи у Великій Британії будуть заморожені.
  • Європейський союз уже визначився із санкціями. До чорного списку ЄС включено всі 351 депутат Держдуми, які проголосували за визнання "ЛДНР". Проте остаточний пакет санкцій ЄС проти Росії буде затверджено 23 лютого, йдеться у повідомленні представництва Франції у ЄС.
  • Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав господаря Кремля "божевільним" та "повним параноїком".

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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