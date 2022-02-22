ЄС запроваджує санкції проти російських політиків та "ЛДНР" – список

Покарають у тому числі депутатів Держдуми

Санкції від ЄС персональні / Колаж "Сьогодні"

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що під санкціями ЄС за визнання сепаратистських формувань на українському Донбасі підпали 351 депутат Держдуми та ще 27 фізосіб та юросіб. Санкції ЄС щодо Росії включають обмеження доступу до європейського фінансового ринку та сервісів. Брюссель заборонив своєму бізнесу підтримувати будь-які стосунки з "ЛДНР".

Передає агенція Reuters.

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Що відомо

До чорного списку ЄС включено всіх 351 депутата Держдуми, які проголосували за визнання "ЛДНР". Туди ж включено 27 фізичних та юридичних осіб, у тому числі банки та організації, що фінансують операції Росії на Донбасі. Також ЄС ухвалив рішення обмежити доступ Росії до фінансового ринку та ринку капіталу ЄС.

"Країни ЄС одноголосно вирішили ухвалити пакет санкцій проти Росії, який завдасть їй великих збитків", – резюмував Боррель. Дії Росії не залишаться без відповіді, санкції лише частина реакції ЄС.

Проте, за словами європейського дипломата, президент Росії Володимир Путін не включений до цього списку санкцій Євросоюзу.

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Своє попередження отримав Мінськ. За словами Борреля, ЄС попередив Білорусь про санкції у разі підтримки дій Росії – у разі визнання "ЛДНР".

Ситуація