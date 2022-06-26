Байден отреагировал на массированный ракетный удар по Киеву

Джо Байден (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Президент США Джо Байден прокомментировал ракетный удар по Киеву.
"Российские ракетные удары по Киеву являются еще одним проявлением их варварства", – сказал он.
Подробности обстрела
Утром 26 июня в Киеве прогремело несколько взрывов. Ракетные удары были нанесены по Шевченковскому району столицы. В результате обстрела есть пострадавшие.
Советник главы МВД Геращенко сообщил, что ракета в Киеве попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей, спасатели борются с огнем. Место трагедии оцеплено полицией.
По сообщениям, по столице выпустили 14 ракет, жители слышали 4 взрыва в Киеве.
Кроме того, в ВСУ рассказали, откуда и чем РФ ударила по Киеву. По словам источника, Россия применила стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 из региона Каспийского моря.
Ранее мы сообщали, что вторая ракета во время обстрела Киева попала в детсад.
Также напомним, РФ ударила ракетой по многоэтажке в Киеве: одна из пострадавших – гражданка РФ.