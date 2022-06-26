Байден відреагував на масований ракетний удар по Києву

Джо Байден (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Президент США Джо Байден прокоментував ракетний удар по Києву.
"Російські ракетні удари по Києву є ще одним виявом їхнього варварства", – сказав він.
Подробиці обстрілу
Вранці 26 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракетні удари було завдано по Шевченківському району столиці. Внаслідок обстрілу є постраждалі.
Радник голови МВС Геращенко повідомив, що ракета в Києві влучила у дах 9-поверхового житлового будинку на Лук'янівці та знесла кілька верхніх поверхів, рятувальники борються з вогнем. Місце трагедії оточене поліцією.
За повідомленнями, по столиці випустили 14 ракет, мешканці чули 4 вибухи у Києві.
Крім того, у ЗСУ розповіли, звідки і чим РФ вдарила по Києву. За словами джерела, Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 з регіону Каспійського моря.
Раніше ми повідомляли, що друга ракета під час обстрілу Києва потрапила до дитсадка.
Також нагадаємо, РФ ударила ракетою по багатоповерхівці у Києві: одна з постраждалих – громадянка РФ.