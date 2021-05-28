Истоки пандемии COVID-19. Байден пообещал обнародовать доклад разведки США

Президент США заявил, что не знает, какими в точности станут выводы американской разведки, но надеется приблизиться к более четкому выводу

Американским спецслужбам предстоит выяснить, каким именно образом произошла вспышка COVID-19. / Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден, который поручил спецслужбам установить происхождение COVID-19, пообещал обнародовать результаты этого расследования.

Соответствующее обещание глава вашингтонской администрации дал в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд перед рабочей поездкой в Кливленд (штат Огайо), сообщает The New York Times.

На прямой вопрос о том, будет ли представлен общественности упомянутый отчет, который спецслужбы США должны подготовить в течение трех месяцев, Байден ответил: "Да, если только нет чего-то такого, о чем мне не известно".

При этом глава Белого дома заявил, что не знает, какими в точности станут выводы американской разведки.

"Если бы я это знал, я бы не требовал проведения 90-дневного рассмотрения вопроса. Я не знаю", – сказал президент.

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В распространенном в среду от его имени Белым домом письменном заявлении говорилось, что разведсообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или инцидента в лаборатории.

В связи с этим Байден поручил спецслужбам США новое расследование на фоне появляющихся предположений. Руководитель американской администрации надеется, что это позволит приблизиться к более четкому выводу.

Таким образом, американским спецслужбам предстоит выяснить, каким именно образом произошла вспышка: либо путем передачи вируса от животных человеку либо в результате лабораторной утечки.

Напомним, что предшественник Байдена Дональд Трамп и другие республиканцы настаивают на том, что причиной пандемии стала утечка из вирусной лаборатории в китайском городе Ухань.

При этом после визита в Китай делегация Всемирной организации здравоохранения назвала такую версию маловероятной.