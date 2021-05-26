Українська
$ 27,46
33,66
  1. Мировые новости
  2. США

Байден хочет знать причину пандемии – у спецслужб есть 90 дней

26 мая, 23:37

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Американский лидер требует от Китая участия в расследовании и доступ ко всем необходимым данным и уликам для установления обстоятельств появления коронавируса

Джо Байден. Фото: REUTERS/JRB

Джо Байден. Фото: REUTERS/JRB

Президент США Джо Байден требует от американской разведки удвоить усилия для расследования причин начала пандемии COVID-19.

Реклама

Об этом сообщили в Белом доме.

26 мая американский лидер поручил спецслужбам своей страны подготовить отчет и в течение 90 дней доложить Конгрессу о результатах расследования.

Кроме того, он поручил национальным лабораториям способствовать расследованию, а разведсообществу – подготовить список конкретных запросов для правительства Китая.

Читайте также: Как коронавирус появился в Китае: в ВОЗ сделали заявление

В тренде
В Британии умер Уильям Шекспир – он был первым мужчиной, получившим вакцину от COVID-19
Билл Вильям Шекспир
Реклама

"На сегодняшний день разведывательное сообщество США объединилось вокруг двух вероятных сценариев (появления коронавируса – ред.), но не пришло к окончательному заключению по этому вопросу", – гласит заявление Байдена.

Президент США также призвал Китай участвовать в "полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании и предоставить доступ ко всем необходимым данным и уликам".

Напомним, что предшественник Байдена Дональд Трамп и другие республиканцы настаивают на том, что причиной пандемии стала утечка из вирусной лаборатории в китайском городе Ухань.

При этом после визита в Китай делегация Всемирной организации здравоохранения назвала такую версию маловероятной.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Явное нарушение. В США и ЕС требуют запретить полеты над Беларусью
Явное нарушение. В США и ЕС требуют запретить полеты над БеларусьюСША
Подарок Байдена Путину и предложение Беларуси от Крыма – главные новости за ночь
Подарок Байдена Путину и предложение Беларуси от Крыма – главные новости за ночьУкраина
В США нашли доказательства утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
В США нашли доказательства утечки COVID-19 из лаборатории в УханеСША
Эрдоган хочет отомстить Израилю за Газу: какие могут быть последствия – мнения экспертов
Эрдоган хочет отомстить Израилю за Газу: какие могут быть последствия – мнения экспертовДругие страны
Распространяют собаки, а заражаются дети – ученые нашли новый коронавирус
Распространяют собаки, а заражаются дети – ученые нашли новый коронавирусСША
На агрессию ответим: что еще Блинкен сказал Лаврову при встрече
На агрессию ответим: что еще Блинкен сказал Лаврову при встречеСША

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять