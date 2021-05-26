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Байден хоче знати причину пандемії – у спецслужб є 90 днів

26 травня, 23:37

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Американський лідер вимагає від Китаю участі в розслідуванні та доступу до всіх необхідних даних і доказів для встановлення обставин появи коронавірусу

Джо Байден. Фото: REUTERS/JRB

Джо Байден. Фото: REUTERS/JRB

Президент США Джо Байден вимагає від американської розвідки подвоїти зусилля для розслідування причин початку пандемії COVID-19.

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Про це повідомили в Білому домі.

26 травня американський лідер доручив спецслужбам своєї країни підготувати звіт і протягом 90 днів доповісти Конгресу про результати розслідування.

Крім того, він доручив національним лабораторіям сприяти розслідуванню, а розвідтовариству – підготувати список конкретних запитів для уряду Китаю.

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"На сьогодні розвідувальне співтовариство США об'єдналося навколо двох імовірних сценаріїв (появи коронавірусу – ред.), але не дійшло остаточного висновку з цього приводу", – йдеться у заяві Байдена.

Президент США також закликав Китай брати участь в "повному, прозорому, заснованому на доказах міжнародному розслідуванні і надати доступ до всіх необхідних даних і доказів".

Нагадаємо, що попередник Байдена Дональд Трамп та інші республіканці наполягають на тому, що причиною пандемії став витік з вірусної лабораторії в китайському місті Ухань.

При цьому після візиту до Китаю делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я назвала таку версію малоймовірною.

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