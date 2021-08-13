Байден потратит на "Большую стройку" триллион долларов: что это даст США

Байден затеял масштабную модернизацию Америки. Коллаж "Сегодня"

Сенат США выделил на финансирование инфраструктурных проектов 1 триллион долларов в рамках программы "План спасения Америки". Такие затраты помогут не просто модернизировать инфраструктуру, но и стать стимулом для роста экономики и создания новых рабочих мест.

Об этом написал в Facebook политический эксперт Кирилл Сазонов.

"Думаю, что общая "температура по больнице" во всем, что касается инфраструктуры, в США гораздо лучше, чем у нас. Тем не менее, они всерьез намерены финансировать из бюджета инфраструктурные проекты на триллион долларов. Причина очевидна – инвестиции в инфраструктуру автоматически дают рост экономики, рост ВВП и новые рабочие места со всеми налогами, отчислениями в Пенсионный фонд и прочими бонусами", – объясняет эксперт.

Инфраструктурная инициатива Джо Байдена получила название "Американский план занятости" и рассчитана на 10 лет, которые президент США назвал "инфраструктурным десятилетием Америки".

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"И при всей политической борьбе эту инициативу поддерживают обе партии – как демократы, так и республиканцы", – говорит Сазонов, отмечая, что МВФ также рекомендует инвестировать в инфраструктурные проекты для преодоления экономических последствий пандемии.

Политолог напомнил, что в Украине инфраструктурная программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовала год назад. За это время построено 565 объектов и в стадии строительства еще 959, не считая дорог. Их за 2020 год завершили 4 500 км, в текущем году сдадут еще 6 500 км.

"Экономический эффект от программы составил в 2020 году плюс 1,4% – 1,5% к общему показателю ВВП Украины. Что очень даже неплохо", – резюмирует Сазонов.

План спасения Америки

Власти США выделят 1,9 триллиона долларов, которые пойдут на финансирование закупки вакцин и предметов медицинского назначения, расширение выплат пособий по безработице и новый пакет экстренной финансовой помощи для домохозяйств, малых предприятий, а также правительств штатов и местных властей.

В частности, в пакете предусмотрены прямые выплаты по 1400 долларов американцам, которые зарабатывают до 80 000 долларов в год без вычета налогов.

Также предусмотрены доплаты 300 долларов к выплатам по безработице, увеличение продовольственной помощи нуждающимся, помощь на выплаты за аренду жилья, льготное кредитование для малого бизнеса, пострадавшего от пандемии.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте Конгресс и Сенат США одобрил "план спасения" Байдена почти на 2 триллиона долларов для поднятия экономики страны.