Байден предложил встретиться Путину летом, чтобы провести стратегический диалог

Президент США Джо Байден предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Европе уже этим летом, чтобы решить ряд важных вопросов, которые накопились за долгое время.

Об этом в своем видеообращении заявил президент США Джо Байден.

"Я предложил лично, чтобы мы встретились в Европе этим летом для того, чтобы решить ряд проблем, стоящих перед нашими странами. Наши сотрудники обсуждают эту возможность", – сказал президент США.

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Он ожидает, что во время встречи на высшем уровне США и РФ, могли бы запустить стратегический диалог в области ограничения вооружений и безопасности и решить критически важные вызовы для мира.

"США не заинтересованы в эскалации конфликта с Россией, мы бы хотели, чтобы у нас были стабильные и предсказуемые отношения с РФ… Но если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов реагировать должным образом", – сказал он.

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