Санкции, поддержка Украины и встреча с Путиным. Главное из заявления Байдена по поводу РФ

США выразили поддержку Украине и предупредили о введении санкций против Северного потока – 2

Президент США Джо Байден выступил в Белом доме с речью, посвященной политике в отношении России. Он заявил что, предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Европе летом и дал понять ему, что США продолжают поддерживать Украину.

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О чем говорил президент США Джо Байден во время своего видеообращения:

Введение санкций против России

"Мы не можем позволить иностранной силе вмешиваться в наши демократические процессы. Санкции – это наш ответ"

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Строительство газопровода Северный поток – 2

"США все еще рассматривают вариант введения санкций против Северного потока – 2, но это сложный вопрос. Я с самого начала был против Северного потока – 2"

Наращивание российских военных сил на границе с Украиной

"Я дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что США продолжают поддерживать наших партнеров и союзников в Европе. Мы непоколебимы. И я выразил свою озабоченность насчет наращивания российских военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму"

Реклама Фото: REUTERS/Tom Brenner

Поддержка США суверенитета и целостности Украины

"Пришло время провести деэскалацию этого конфликта. Мы должны двигаться вперед, ведя вдумчивый диалог. США готовы конструктивно продолжать двигаться вперед в этом процессе"

Важность прямых переговоров с Путиным

"Когда я говорил с президентом Путиным, я выразил убеждение, что личные, прямые контакты между нами были очень важны, в том числе для более эффективных отношений. Он согласился с этим"

Напомним, 15 апреля США официально ввели новые санкции против России, соответствующее распоряжение подписал президент Джо Байден. Этом было сделано для того, чтобы наказать Россию за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов штатов. Подробнее – читайте в материале "Сегодня".

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