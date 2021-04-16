Пришло время для деэскалации конфликта: Байден о стягивании войск РФ на границе с Украиной

США озабоченны наращиванием российских военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
Об этом в своем видеообращении заявил президент США Джо Байден.
"Я дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что США продолжают поддерживать наших партнеров и союзников в Европе. Мы непоколебимы. И я выразил свою озабоченность насчет наращивания российских военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму", – сказал Байден.
По его словам, США уже подтвердили поддержку США суверенитета и целостности Украины.
"Теперь пришло время провести деэскалацию этого конфликта. Мы должны двигаться вперед, ведя вдумчивый диалог. США готовы конструктивно продолжать двигаться вперед в этом процессе", – добавил он.
Новость дополняется...
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк