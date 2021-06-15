Байден приземлился в Женеве перед встречей с Путиным: первые фото и видео

Джо Байден начал свой первый визит в Швейцарию. Фото: Martial Trezzini/REUTERS
Президент США Джо Байден прилетел в Женеву, где состоится американско-российский саммит с его участием и его российского коллеги Владимира Путина.
"Борт №1", как называют лайнер, на котором перемещается президент, 15 июня приземлился в Женевском международном аэропорту.
В делегацию, которая встречала хозяина Белого дома, вошли президент Швейцарии Ги Пармелен и министр иностранных дел Игнасио Кассис.
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
На следующий день в Швейцарию с однодневным визитом прибудет и Путин – ночь американский лидер проведет в элитном пятизвездочном отеле Intercontinental. 16 июня Байден впервые встретится с Путиным после своей январской инаугурации.
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Тем временем очевидцы публикуют в соцсетях видео с самолетом Байдена:
Напомним, что встреча двух президентов состоится на вилле La Grange – это исторический объект XVIII века, расположенный на востоке Женевы. На время проведения саммита над Женевой закрыли воздушное пространство, а движение пешеходов и автомобилей временно перекрыли.
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