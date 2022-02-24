Байден: США вводят санкции против банков РФ, где больше триллиона долларов

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки вводят санкции против банков Российской Федерации, где находятся более триллиона долларов.

Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге, который транслирует телеканал "Украина 24".

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Санкции против РФ

"Мы ограничим способность России и российского правительства действовать в долларах, евро, йене. Мы прекратим способность финансировать и увеличивать российское войско, а также навредим их способности конкурировать в высокотехнологичной экономике 21 века", – сказал президент США.

/ Фото: Украина 24

По словам Байдена, США вводят санкции против российских банков, у которых триллион долларов активов:

"А также отсоединим крупные банки от американской финансовой системы. При этом сегодня мы блокируем четыре банка, включая ВТБ, который имеет 250 млрд долларов активов".

Также президент США заявил, что страна вводит и другие санкции:

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"И, как мы и обещали, мы расширяем перечень российских элит и их семей, подпадающих под санкции. Эти люди наживаются лично на кремлевской политике, и мы усилим эти меры против коррумпированных миллиардеров".

Кроме этого, Байден объяснил, почему Россию не отключают от международной межбанковской системы SWIFT. Он считает, что нынешние санкции против российских банков, возможно, даже более болезненные.

Однако в дальнейшем не исключается и вариант отключения РФ от SWIFT.

Напомним, Джо Байдену было представлено много вариантов проведения массированных кибератак, направленных на то, чтобы подорвать способность РФ поддерживать свои военные операции в Украине.

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Разведка США и военные предлагают использовать американское кибероружие в "невиданных ранее масштабах".

Вторжение России в Украину