Байден внес в "черный список" Huawei и еще 58 китайских компаний

Американцам запретили инвестировать в производителей телекоммуникационного оборудования и авиатехники, а также строительные компании Китая

Джо Байден сделал заявление. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ, который запрещает американцам инвестировать почти в 60 китайских компаний, которые "подрывают безопасность США". В черном списке ожидаемо оказалась и Huawei Technologies Co, которую подозревают в работе на правительство КНР.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

"Этот указ позволит Соединенным Штатам запрещать инвестиции в китайские компании, которые подрывают безопасность и демократические ценности США и наших союзников", – говорится в заявлении.

Помимо Huawei в черном списке оказались еще 58 китайских компаний, среди которых как телекоммуникационные так и производители авиатехники и строительные корпорации.

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Запрет вступит в силу 2 августа 2021 года.

"Этот указ запрещает поддерживать китайский оборонный сектор американскими инвестициями и расширяет возможности правительства США реагировать на угрозы китайских компаний в сфере технологий слежения", - также говорится в заявлении.

Напомним, в мае 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры, позволяющий накладывать запрет на коммерческие сделки, представляющие, по мнению администрации США, угрозу для безопасности страны.

В декабре 2020 года в Госдепе не исключали, что правительство США предоставит Украине финансовую помощь для покрытия разницы в цене на оборудование 5G Huawei и других поставщиков телекоммуникационных услуг,чтобы наша страна отказалась от сотрудничества с этой компанией.