Байден встретился с белорусской оппозиционеркой Тихановской

Светлана Тихановская и Джо Байден. Фото: пресс-служба Белого дома

Президент США Джо Байден заявил, что в среду, 28 июля, провел в Белом доме встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Для меня честь встретиться со Светланой Тихановской сегодня утром в Белом доме. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и к защите прав человека", – говорится в сообщении.

Кроме того, в своем Telegram-канале Тихановская рассказала, что вышла из Белого дома с уверенностью в том, что голос миллионов белорусов был услышан.

"Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", – говорит оппозиционерка.

По словам Тихановской, суверенитет Белоруссии не может быть предметом торга.

"Суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу. Любые сделки, подписанные нелегитимным режимом, незаконны", – отметила она.

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Кроме того, лидер белорусской оппозиции уже провела переговоры с высокопоставленными представителями администрации США, конгрессменами и сенаторами. Также она успела встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

С представителями Госдепа Светлана Тихановская обсудила захват самолета Ryanair, нападение на гражданское общество и СМИ.

Белорусская оппозиционерка призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ и журналистских расследований. Также она просит Штаты, чтобы они вместе с партнерами усилили политическое и экономическое давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По мнению Тихановской, это можно сделать за счет приостановки действия различных контрактов между странами и введения санкций.

Ранее мы сообщали, что Тихановская рассказала о неформальной встрече с Зеленским.

Также напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывает судить Александра Лукашенко в международном трибунале.

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