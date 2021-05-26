Байден встретится с Путиным в отеле в центре Женевы – СМИ

В Женеве проходят первые встречи между протокольной службой и департаментом иностранных дел, а в вероятном отеле невозможно забронировать номер с 15 по 17 июня

Джо Байден и Владимир Путин, отель Intercontinental. Коллаж "Сегодня"

Встреча президентов Соединенных Штатов Джо Байдена и России Владимира Путина скорее всего пройдет в отеле InterContinental, расположенном в районе Женевы (Швейцария), где сгруппированы офисы международных организаций.

Об этом рассказали источники в Женевской протокольной службе, сообщило швейцарское издание Le Temps.

"Встреча Джо Байдена и Владимира Путина запланирована в отеле InterContinental. Его расположение в центре международных организаций делает его очевидным выбором, хотя это требует подтверждения", – пишет издание.

Официальной информации о месте встречи Байдена и Путина пока нет. Известно, что 26 мая начались первые встречи между Женевской протокольной службой и Федеральным департаментом иностранных дел (FDFA) по организации встречи.

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По мнению издания, еще одним косвенным подтверждением того, что встреча пройдет именно в InterContinental, может служить то, что на данное время невозможно забронировать номера в этом отеле с 15 на 16 июня и с 16 на 17 июня через официальный сайт. При попытке сделать это появляется сообщение: "Не удалось найти номер на выбранные даты".

На данный момент точно известно, что первая личная встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным пройдет в Женеве 16 июня. На ней планируется обсудить состояние российско-американских отношений и перспективы их дальнейшего развития, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня.