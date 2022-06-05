Байдена с женой эвакуировали из своего дома: что случилось

Байденов эвакуировали из-за появления частного самолета. Коллаж "Сегодня"

Президента США Джо Байдена и первую леди Джилл эвакуировали из дома в Рехобот-Бич в Делавере, поскольку небольшой частный самолет по ошибке вошел в воздушное пространство возле их дома.

Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление Белого дома.

Реклама

Подробности

В Белом доме заявили, что Байдену и его семье не угрожает опасность, и меры предосторожности приняты. После оценки ситуации президент и его супруга вернулись в свой дом.

Секретная служба заявила, что возьмет интервью у пилота, который, не был на должном радиоканале и не соблюдал указания по полету. Поскольку это является стандартной практикой для президентских поездок за пределы Вашингтона, Федеральное авиационное управление опубликовало ограничения на полеты в начале этой недели перед визитом Байдена в пляжный городок.

Федеральные правила требуют, чтобы пилоты перед взлетом проверяли ограничения на полеты по маршруту. Однако случайные нарушения воздушного пространства, особенно вокруг временных зон ограниченного доступа, встречаются часто.

Реклама

США поставили Украине условие для использования HIMARS

США попросили Украину не использовать РСЗО HIMARS для ударов вглубь России, а только защищать украинскую территорию. Об этом заявил 1 июня заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер. Файнер также заявил, что РСЗО с радиусом действия до 80 км – именно та помощь, которая сегодня нужна Украине.

Отметим, что HIMARS будет оснащена боеприпасами, которые позволят Украине запускать ракеты на расстояние около 80 километров. Это гораздо меньше, чем максимальная дальность действия систем, которая составляет около 300 километров, но гораздо больше, чем все, что было отправлено Украине до сих пор.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что американские РСЗО помогут ВСУ выровнять ситуацию на отдельном участке фронта.

Реклама

Читайте также: