Байдена з дружиною евакуювали зі свого будинку: що сталося

Байденів евакуювали через появу приватного літака. Колаж "Сьогодні"

Президента США Джо Байдена та першу леді Джілл евакуювали з дому в Рехобот-Біч у Делавері, оскільки невеликий приватний літак помилково увійшов у повітряний простір біля їхнього будинку.

Про це повідомляє AP із посиланням на заяву Білого дому.

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У Білому домі заявили, що Байдену та його сім'ї не загрожує небезпека, і запобіжні заходи вжито. Після оцінки ситуації президент та його дружина повернулися до свого дому.

Секретна служба заявила, що візьме інтерв'ю у пілота, який, не був на належному радіоканалі і не дотримувався вказівок щодо польоту. Оскільки це є стандартною практикою для президентських поїздок за межі Вашингтона, Федеральне авіаційне управління опублікувало обмеження на польоти на початку цього тижня перед візитом Байдена до пляжного містечка.

Федеральні правила вимагають, щоб пілоти перед зльотом перевіряли обмеження на польоти за маршрутом. Проте випадкові порушення повітряного простору, особливо навколо тимчасових зон обмеженого доступу, трапляються часто.

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США поставили Україні умову для використання HIMARS

США попросили Україну не використовувати РСЗВ HIMARS для ударів углиб Росії , а лише захищати українську територію Про це заявив 1 червня заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер. Файнер також заявив, що РСЗВ із радіусом дії до 80 км – саме та допомога, яка сьогодні потрібна Україні.

Зазначимо, що HIMARS буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів. Це набагато менше, ніж максимальна дальність дії систем, що становить близько 300 кілометрів, але набагато більше, ніж усе, що було відправлено Україні досі.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що американські РСЗВ допоможуть ЗСУ вирівняти ситуацію на окремій ділянці фронту .

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