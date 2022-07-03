Белгород – новый Воронеж. РФ сама нанесла удар по городу (фото)

Россияне обстреляли свой же город. Фото: коллаж "Сегодня"

В Белгороде, где 3 июля прогремели взрывы, прилетела российская ракета. Так, в одном из поврежденных домов застряли фрагменты ракет российской ЗРПК "Панцирь С1". Таким образом, РФ в очередной раз сама себя обстреляла.

Об этом сообщил журналист и член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает, что сработало российское ПВО. На одном из опубликованных видео можно увидеть, как взрывается что-то в небе, а потом происходит взрыв на земле.

Но как оказалось, в обстрелянных многоэтажках Белгорода застряли фрагменты ракет российской ЗРПК "Панцирь С1". Таких нет на вооружении Украины.

"Похоже, у российских военных что-то опять не туда сработало и ракеты полетели совсем не туда, куда планировалось", – отметил Казанский.

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Фрагменты ракеты застряли в доме

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Владимир Путин решил тряхнуть стариной и дал приказ нанести удар по жилмассиву в Белгороде, так же, как 20 лет назад им были отданы приказы ФСБ взорвать жилые дома в Москве и Волгодонске, чтобы использовать это как повод для реванша в Чеченских войнах. Он считает, что циничный удар президента РФ по Белгороду был также попыткой сместить внимание мирового сообщества с чудовищных ракетных ударов по Киеву, Кременчугу, Одессе.

Задачи, которые пытается решить Путин, отдавая приказ совершать теракты против собственного народа, следующие:

Во-первых, официальные лица и роспропаганда будет заявлять, что удары по Белгороду наносились с использованием западного оружия. Цель проста – попытаться за счет использования остатков своей агентуры в медиа и экспертных кругах на Западе остановить все увеличивающиеся поставки вооружений в Украину.

Путин и его генералы понимают, что, если Украине передадут не 11, а 111 (а еще лучшее 211) HIMARS с управляемыми ракетами, бьющими на 70 км, это будет полоса выжженной земли, где не будет ни одного штаба, склада или скопления военной техники россиян.

Вторая задача удара по Белгороду, нанесенного по указанию Путина, – это постепенно готовить россиян к неизбежности всеобщей или частичной мобилизации.

"Для Путина и его генералов уже очевидно, что из кадыровского отребья и горстки наемников-вагнеровцев плюс мобилизованных насильно украинцев с оккупированных территорий невозможно создать армию, способную продолжать наступление даже на Донбассе", – отметил Геращенко.

По его словам, одного удара по Белгороду для создания всеобщей истерии явно недостаточно, поэтому будут и другие взрывы домов.

"Поэтому на месте жителей приграничных с Украиной областей, особенно областных центров – Курска, Брянска, Воронежа, Ростова-на-Дону, я бы уехал к родным в другие регионы, чтоб не стать еще одной статистической жертвой для терактов ФСБ. ВСУ наносят удары с использованием западного оружия только по военным целям на территории, оккупированной врагом", – добавил Геращенко.

Взрывы в Белгороде

В российском Белгороде ночью 3 июля прозвучали громкие взрывы.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в первом сообщении о происшествии заявил о "серии громких звуков".

"Причины произошедшего выясняются, вероятно, сработало ПВО", — написал он.

Позже чиновник заявил о 3 погибших, 4 раненых и частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов.

К слову, этот город страны-агрессора находится в 60 км от украинской границы.

Ранее мы рассказывали, что в Белгороде снова неспокойно – в небе летают огненные шары и слышны взрывы.

Также сайт "Сегодня" выяснил, что происходит в приграничных областях и кто может стоять за атакой на военные и инфраструктурные объекты РФ.

Первые подробности ночных взрывов в Белгороде от телеведущего Алексея Бурлакова: очередная провокация российской пропаганды, жители Белгорода в шоке, подозрительные выводы губернатора области – детали в видео.