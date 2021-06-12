Белорусские активисты протестуют на границе с Украиной, Польшей и Литвой (фото)

Они требуют от властей вернуть возможность наземного выезда из Беларуси, а от Евросоюза новых санкций против режима Лукашенко

Фото: Tut.by

В субботу, 12 июня, в трех странах проходят митинги на границе с Беларусью. Протестующие с Польши, Литвы и Украины заблокировали границу.

Об этом сообщает Tut.by.

В Литве белорусские беженцы разбили лагерь и устроили протесты. Они хотят полностью заблокировать коммерческое сообщение с Беларусью, оказать давление на режим Лукашенко, привлечь внимание к тому, что репрессии в Беларуси продолжаются.

Фото: Tut.by

Несмотря на то, что власти попросили всех разойтись из-за того, что акция не согласована с властями, в лагере протеста с палатками, флагами и антилукашенковской агитацией по-прежнему находятся несколько десятков активистов.

Фото: Tut.by Реклама

Протестующие на границе Польше и Украины требуют чтобы белорусские власти освободили политзаключенных и провели честные выборы. Кроме того, вернуть гражданам возможность наземного выезда из страны. А от Евросоюза они требуют ускорить введение мощных и масштабных санкций против режима Лукашенко.

Фото: Tut.by

Фото: Tut.by

Ранее мы сообщали, что Европейский парламент принял новую резолюцию по Беларуси, которая предполагает введение новых санкций.