Белый дом готовится назначить посла США в Украине. Когда примут решение

В ближайшее время выберут кандидата, которого должен одобрить Сенат

На данном этапе идет процесс отбора посла США для работы в Украине / Фото: коллаж "Сегодня"

Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент заявил, что Белый дом объявит кандидатуру посла США для работы в Украине в ближайшие недели. Сейчас идет процесс отбора.

Об этом он сообщил изданию "Суспільне".

"Мы сейчас в процессе отбора посла (в Украине – "Сегодня") Белым домом. Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину", - сказал Кент.

Реклама

Он заявил, что в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике. И в ближайшее время Белый дом объявит квалифицированного кандидата, которого должен одобрить Сенат.

Напомним, что последним послом США в Украине была Мари Йованович. Ее уволили с должности в мае 2019 года. С тех пор в Украине работают временные поверенные в делах США.

Ранее мы сообщали, что посол России в США Анатолий Антонов возвращается из Москвы в Вашингтон. Три месяца назад его выслали из США из-за обострения в российско-американских отношениях.