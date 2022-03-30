Берлин не желает видеть Россию и Беларусь на памятной церемонии по жертвам Бухенвальда

Германия против того, чтобы представители этих стран были на памятном мероприятии / Фото: Коллаж: Сегодня

Представителей России и Беларуси попросили не приезжать в Германию на мероприятия, посвященные освобождению концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттель. Об этом сообщает DW.

Директор Мемориального фонда напомнил о гибели бывшего узника Бухенвальда Бориса Романченко в результате российских обстрелов Харькова.

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Борис Романченко был узником четырех нацистских концентрационных лагерей. В 1942 году он попал в концлагерь Бухенвальд. В последующие три года прошли концлагеря Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.

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Также он было вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора и выступал за то, чтобы люди помнили о преступлениях нацистов.

Предыстория

21 марта в Харькове после попадания снаряда в многоэтажный жилой дом погиб 96-летний узник нескольких концентрационных лагерей Борис Романченко. Квартира 96-летнего мужчины и весь этаж сгорели дотла. Романченко жил в Северной Салтовке — районе, который с первых дней войны подвергается обстрелам со стороны российских военных.