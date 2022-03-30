Берлін не бажає бачити Росію та Білорусь на церемонії вшанування пам'яті жертв Бухенвальда

Німеччина проти того, щоб представники цих країн були на пам'ятному заході / Фото: Колаж: Сьогодні

Представників Росії та Білорусі попросили не приїжджати в Німеччину на заходи, присвячені звільненню концтаборів Бухенвальд та Дора-Міттель. Про це повідомляє DW.

Директор Меморіального фонду нагадав про загибель колишнього в'язня Бухенвальда Бориса Романченка внаслідок російського обстрілу Харкова.

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Борис Романченко був в'язнем чотирьох нацистських концентраційних таборів. 1942 року він потрапив до концтабору Бухенвальд. У наступні три роки пройшов концтабори Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен.

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Він був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора та виступав за те, щоб люди пам'ятали про злочини нацистів.

Передісторія

21 березня у Харкові після влучення снаряду в багатоповерховий житловий будинок загинув 96-річний в'язень кількох концентраційних таборів Борис Романченко. Квартира чоловіка та весь поверх згоріли вщент. Романченко жив на Північній Салтівці — у районі, який з перших днів війни зазнає обстрілів російських окупантів.