Без дистанции, но в масках: экспериментальный рок-концерт в Барселоне оказался удачным

В течение месяца коронавирус выявили только у шести человек из 4,5 тысячи там присутствующих

В Барселоне провели экспериментальный массовый рок-концерт, посетителям которого разрешили пренебрегать требованием о социальной дистанции – серьезной вспышки коронавируса не произошло.

Об этом сообщает The Associated Press.

В течение месяца коронавирус выявили только у шести человек из 4,5 тысячи там присутствующих. Кроме того, состояние инфицированных было стабильным и они не нуждались в госпитализации.

Как заявили четверо заболевших, они заразились коронавирусом не во время концерта.

Реклама

"В конце тоннеля есть свет", – заявил организатор концерта Хорди Эрреруела после обнародованных результатов исследования.

Напомним, концерт группы Love of Lesbians в Барселоне состоялся на спортивной арене Палау-Сан-Жорди, вмещающей до 24 тысяч зрителей.

Стоимость билетов составляла от 23 до 28 евро и включала в себя цену теста на коронавирус и защитную маску для лица, ношение которой было обязательным условием. Снять маску можно было лишь на короткое время, чтобы попить или покушать в специально отведенных для этого местах.