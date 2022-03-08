Битва твиттов: Госдеп потребовал, чтобы Лавров прекратил врать

Еще немного и Лавров будет послан вслед за "русским кораблем" / Коллаж "Сегодня"
Постоянное вранье, которое исходит от всех руководителей России, начинает сильно раздражать Вашингтон. Настолько, что спикер Государственного департамента США Нед Прайс уже в открытую потребовал от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова прекратить врать.
Битва твиттов
Утром Прайс написал твитт, адресованный Лаврову.
"Это наглая ложь. Спецоперация России разжигает войну в Украине. Украина не хочет войны. #Останови Ложь", – написал представитель Госдепа.
Такой была реакция Прайса на ранее появившийся твитт от имени Лаврова на странице посольства России в Великобритании.
"Цель специальной военной операции России — остановить любую войну, которая может начаться на территории Украины или начаться оттуда", – сообщило посольство.
Бредни Кремля
- В силу пропагандистского характера всех заявлений официальных лиц России они часто не доходят до украинского читателя.
- Например, 3 марта в самый разгар бомбардировок Харькова российскими военными, Лавров высказался, что в Украине проходят "факельные шествия нацистов", которых охраняют на государственном уровне.
- 1 марта во время рассмотрения на 49-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, вторжения российской армии в Украину международные дипломаты не стали в очередной раз слушать вранье, которое собирался рассказать им министр иностранных дел России, подсанкционный и невъездной в ЕС Сергей Лавров.
- Уровень доверия к словам Кремля наглядно демонстрирует принятая 2 марта Генассамблей ООН резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести свои войска из чужого государства. За проголосовало 141 государство, что оказалось рекордным показателем в истории организации.