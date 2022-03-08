Битва твіттів: Держдеп зажадав, щоб Лавров припинив брехати

Ще трохи і Лавров буде посланий слідом за "російським кораблем" / Колаж "Сьогодні"
Постійна брехня, яка походить від усіх керівників Росії, починає сильно дратувати Вашингтон. Настільки, що спікер Державного департаменту США Нед Прайс вже відкрито зажадав від міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова припинити брехати.
Битва твіттів
Вранці Прайс написав твітт, адресований Лаврову.
"Це нагла брехня. Спецоперація Росії розпалює війну в Україні. Україна не хоче війни. #Зупини Брехню" , – написав представник Держдепу.
Такою була реакція Прайса на твітт від імені Лаврова, який раніше з'явився на сторінці посольства Росії у Великобританії.
"Мета спеціальної військової операції Росії – зупинити будь-яку війну, яка може розпочатися на території України або розпочатися звідти", – повідомило посольство.
Бредні Кремля
- Через пропагандистський характер усіх заяв офіційних осіб Росії вони часто не доходять до українського читача.
- Наприклад, 3 березня в розпал бомбардувань Харкова російськими військовими, Лавров висловився, що в Україні проходять "факельні ходи нацистів", яких охороняють на державному рівні.
- 1 березня під час розгляду на 49-й сесії Ради ООН з прав людини питання вторгнення російської армії в Україну міжнародні дипломати не стали в черговий раз слухати брехню, яку збирався розповісти їм міністр закордонних справ Росії, підсанкційний та нев'їзний до ЄС Сергій Лавров.
- Рівень довіри до слів Кремля наочно демонструє ухвалена 2 березня Генасамблею ООН резолюцію з вимогою до Росії припинити застосування сили в Україні та вивести свої війська з чужої держави. За проголосувала 141 держава, що виявилося рекордним показником в історії організації.