Блинкен: "Пистолет у головы Украины" – повод для укрепления НАТО на востоке

Блинкен не уверен, что есть о чем разговаривать с РФ, когда она нацелила танки на Украину / Коллаж "Сегодня"
В Белом доме не считают, что Россия снизила градус напряжения на границах Украины, а значит рано пока говорить о каких-либо уступках Кремлю во время предстоящих переговоров по предоставлению ей каких-либо гарантий безопасности.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABCnews.
Мнение
"Было бы очень трудно достичь реального прогресса, пока продолжается эскалация, когда Россия приставила пистолет к голове Украины со 100 000 военнослужащими у ее границ. Если мы наблюдаем деэскалацию, если мы наблюдаем снижение напряженности, это та среда, в которой мы можем добиться реального прогресса и, опять же, решить проблемы с разумными опасениями с обеих сторон", — сказал Блинкен.
Он добавил, что Россия может в короткие сроки удвоить количество военных на украинской границе. В таких условиях, уточнил дипломат, ожидать прорыва на переговорах вряд ли стоит.
А вот агрессия против Украины может быть толчком для укрепления позиций НАТО в регионе.
"Наоборот, если Россия совершит новую агрессию против Украины, я считаю вполне справедливой перспективу, что НАТО укрепит свои позиции на своем восточном фланге, в странах, граничащих с Россией", – отметил представитель Белого дома.
Ситуация
- За несколько часов до начала в Женеве (Швейцария) первого раунда переговоров между США и РФ о предоставлении России гарантий безопасности госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает никаких прорывов на этом направлении.
- Утром 9 января заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль может ограничиться лишь одной встречей с США о гарантиях безопасности, если Штаты откажутся выслушивать аргументы России.
- На 12 января запланированы переговоры России и НАТО. А более широкая встреча с участием Москвы, Вашингтона и европейских стран назначена на 13 января.
- Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель написал, что обсуждение требований России о "гарантиях безопасности" во время заседания Совета НАТО – Россия не предусматривает их одобрения.