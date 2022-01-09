Блінкен: "Пістолет у голови України" – привід для зміцнення НАТО на сході

Блінкен не впевнений, що є про що розмовляти з РФ, коли вона націлила танки на Україну / Колаж "Сьогодні"

У Білому домі не вважають, що Росія знизила градус напруги на кордонах України, а значить рано поки що говорити про будь-які поступки Кремлю під час майбутніх переговорів щодо надання їй будь-яких гарантій безпеки.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу ABCnews.

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Думка

"Було б дуже важко досягти реального прогресу, доки триває ескалація, коли Росія приставила пістолет до голови України зі 100 000 військовослужбовцями біля її кордонів. Якщо ми спостерігаємо деескалацію, якщо ми спостерігаємо зниження напруженості, це те середовище, в якому ми можемо досягти реального прогресу і, знову ж таки, вирішити проблеми з розумними побоюваннями з обох боків", – сказав Блінкен.

Він додав, що Росія може за короткий термін подвоїти кількість військових на українському кордоні. За таких умов, уточнив дипломат, очікувати на прорив на переговорах навряд чи варто.

А ось агресія проти України може бути поштовхом для зміцнення позицій НАТО у регіоні.

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"Навпаки, якщо Росія зробить нову агресію проти України, я вважаю цілком справедливою перспективу, що НАТО зміцнить свої позиції на своєму східному фланзі, у країнах, що межують із Росією", – зазначив представник Білого дому.

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