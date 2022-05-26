Блинкен раскритиковал Китай: за что досталось Си Цзиньпиню

Китай не спешит осуждать действия Путина / Коллаж "Сегодня"

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за защиту президента России Владимира Путина, который нагло вторгся в Украину 24 февраля. Американский политик считает, что необходимо "бить тревогу" в связи с теплыми отношениями Китая с Россией.

Об этом сообщает американское агентство CNN.

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Критика

"Даже когда Россия явно мобилизовалась для вторжения в Украину, президент Си и президент Путин говорили, что дружба между их странами была, цитирую, "безграничной". Это должно вызывать тревогу", — сказал Блинкен в речи о политике администрации Байдена в отношении Китая в университете Джорджа Вашингтона.

Он подчеркнул, что США не стремятся к конфликту или новой холодной войне с Китаем.

"Наша задача — еще раз доказать, что демократия может решать насущные проблемы, создавать возможности, укреплять человеческое достоинство, что будущее принадлежит тем, кто верит в свободу, и что все страны будут свободны выбирать свой собственный путь без принуждения. Мы не ищем конфликта или новой холодной войны. Напротив, мы полны решимости избегать и того, и другого", — сказал Блинкен.

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"Даже несмотря на то, что война президента Путина продолжается, мы будем по-прежнему сосредоточены на самом серьезном долгосрочном вызове международному порядку — и это исходит от Китайской Народной Республики", — добавил он.

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