Блінкен розкритикував Китай: за що дісталося Сі Цзіньпіню

Китай не поспішає засуджувати дії Путіна / Колаж "Сьогодні"

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за захист президента Росії Володимира Путіна, який нахабно вторгся в Україну 24 лютого. Американський політик вважає, що необхідно "бити на сполох" у зв'язку з теплими відносинами Китаю з Росією.

Про це повідомляє американське агентство CNN .

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Критика

"Навіть коли Росія явно мобілізувалась для вторгнення в Україну, президент Сі та президент Путін говорили, що дружба між їхніми країнами була, цитую, "безмежною". Це має викликати тривогу" , – сказав Блінкен у промові про політику адміністрації Байдена щодо Китаю в університеті Джорджа Вашингтона.

Він підкреслив, що США не прагнуть конфлікту чи нової холодної війни з Китаєм.

"Наше завдання – ще раз довести, що демократія може вирішувати нагальні проблеми, створювати можливості, зміцнювати людську гідність, що майбутнє належить тим, хто вірить у свободу, і що всі країни будуть вільні вибирати свій власний шлях без примусу. Ми не шукаємо конфлікту чи нової холодної війни, навпаки, ми сповнені рішучості уникати і того, й іншого", – сказав Блінкен.

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"Навіть незважаючи на те, що війна президента Путіна триває, ми будемо, як і раніше, зосереджені на найсерйознішому довгостроковому виклику міжнародного порядку — і це походить від Китайської Народної Республіки", – додав він.

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