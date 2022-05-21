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Піонтковський: Сі Цзіньпін знає, як довго проіснує Росія

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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21 травня, 16:50
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Китайські аналітики зробили прогноз щодо закінчення війни в Україні
Сі Цзіньпін знає, що Путіну залишилося недовго / Колаж "Сьогодні"
Сі Цзіньпін знає, що Путіну залишилося недовго / Колаж "Сьогодні"

У мережі з'явилися секретні доповіді щодо ситуації в Росії китайських аналітиків, які обслуговують найвище керівництво Центрального комітету комуністичної партії Китаю. У Пекіні не впевнені у світлому майбутньому Росії та її президента Володимира Путіна.

Про це російський журналіст та політичний діяч Андрій Піонтковський розповів у проекті Freedom на каналі "Україна 24".

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Китайські секрети

"Це доповіді про російсько-українську війну. Вони набагато рішучіші в оцінках, ніж інші. Вони говорять сутнісно про смерть Росії. Поразку Росії вони вважають неминучою. Два місяці війни оголили як слабкі сторони російської армії, а й АПК, економіки загалом, соціальної сфери. І вони правильно зазначають, що військова агресія щодо України це не випадковість, це квінтесенція всієї російської політики щодо пострадянського простору. Вони за жодною колишньою радянською республікою ніколи серйозно не визнавали ні незалежність, ні територіальну цілісність", – розповів Андрій Піонтковський.

На думку китайських експертів, війна в Україні призведе до втрати Росією залишків своєї імперії, Україна вирветься з її орбіти, стане членом європейської спільноти, а решта колишніх радянських республік чекає "дерусофікація" – термін, який застосовують китайці у своїх доповідях.

"І це висновки людей, яких Москва зараз вважає найбільшими своїми союзниками. Як у Москві кажуть: у нас більше ніж союз. Мене вразило не зміст доповіді, а сама відстороненість від цих союзників", – резюмував Піонтковський.

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Інші спецслужби

  • У розвідці США вважають, що ніхто в Росії не здатний змусити міжнародного злочинця Володимира Путіна припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів Також поки що немає передумов для того, щоб очікувати швидкого повалення кремлівського диктатора.
  • В інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel політолог із Гарварду Грем Еллісон повідомив, що президент Росії Володимир Путін може зважитися на застосування тактичної ядерної зброї у разі загрози повної військової поразки в Україні.
  • В інтерв'ю виданню Der Spiegel він також зазначив, що Путін у разі поразки у війні проти України може повторити долю царя Миколи ІІ.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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