Боится собственной тени — Максакова рассказала о дочери Путина

Максакова рассказала о характере дочери Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

СМИ недавно обсуждали, что преемницей российского президента Владимира Путина может стать его дочь Екатерина Тихонова. Может ли это быть правдой, рассказала оперная певица Мария Максакова, которая была лично знакома с Тихоновой. Своими мыслями она поделилась в программе "Ранок з Україною".

По словам Максаковой, Тихонова – очень скрытный человек, поэтому делать выводы о ее характере и взглядах нелегко. Певица считает, что Путин мог бы уступить дочери президентское кресло только в случае, если он продолжит руководить страной, а она будет лишь для прикрытия.

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"Она очень скрытный человек. Очень важно сказать, что у нее внутри. Она боится собственной тени. Делать какие-то выводы нельзя, потому что неизвестно, что у человека скрывается внутри. Внешне она очень тихая, скрытная. Она бы не получила власть в случае, если с Путиным что-то случится. Она может руководить только в то время, когда он еще жив. Например, он делает так называемый транзит, чтобы не быть таким токсичным. Это просто ход. Как это было с Медведевым", – заявила Максакова.

Слухи о "преемнице"

Журналистка Карина Орлова ранее рассказывала, действительно ли Тихонову прочат в преемницы Путину. Она отметила, что Тихонову продвигают в публичном пространстве, в отличие от другой дочери, Марии. Электоральный рейтинг ей тоже могут накрутить за счет публичности, считает журналистка.

При этом Орлова считает, что Путин не собирается уходить, он будет сидеть до последнего и цепляться за власть.

Официально у Владимира Путина две дочери, родившиеся в браке с бывшей женой Людмилой — Екатерина Тихонова, которая недавно нашла себе спутника жизни по фамилии Зеленский, и Мария Воронцова.

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Также предполагается, что Путин является отцом как минимум двух детей бывшей гимнастки Алины Кабаевой.