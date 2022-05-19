Дочь Путина связалась с Зеленским. Что о нем известно

У Зеленского и Тихоновой есть совместная дочь, которая родилась в 2017 году

Дочь Владимира Путина нашла избранника с фамилией Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Новый избранник дочери президента РФ Владимира Путина Екатерины Тихоновой – 52-летний артист Игорь Зеленский. Он является бывшим руководителем Баварского государственного балета и проживает в Германии.

Об этом сообщает Der Spiegel.

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Что известно об Игоре Зеленском?

Журналисты изучили данные о перелетах Тихоновой, документы из электронной почты сотрудника Службы безопасности президента и личного охранника дочки Путина – Алексея Скрипчака.

Игорь Зеленский был назначен художественным руководителем Баварского государственного балета в 2016 году и тогда он начал жить в Германии.

За последние два года дочь Путина летала в Мюнхен более 50 раз, а в конце 2019 года хотела переехать туда. Согласно расследованию журналистов, у Зеленского и Тихоновой есть совместная дочь, которая родилась в 2017 году, и ее отчество — Игоревна.

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Как выглядит Игорь Зеленский

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Дочь Путина – Екатерина Тихонова

С 2018 года Зеленский входит в наблюдательный совет фонда "Национальное культурное наследие", проект инициировал Путин.

Кроме того, избранник дочери Путина был солистом Мариинского театра, премьером труппы New York City Ballet, а также приглашенным солистом Королевского балета Великобритании, Ла Скала и Большого театра.

С 2006 года Зеленский возглавлял труппу Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, в июне 2011 года стал худруком Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТа).

В 2025 году у Зеленского должен был закончиться контракт с Баварским балетом, однако в апреле он объявил об уходе по семейным обстоятельствам.

Вилла дочери Путина во Франции украшена флагами Украины

На захваченной активистами 14 марта вилле младшей дочери международного военного преступника Владимира Путина в Биаррице (Франция) пока не поселили беженцев из Украины. Однако она теперь украшена изображениями украинских флагов. Фото преображенной виллы разместили в телеграм-канале.

Чуть ранее желто-голубые изображения и нелицеприятные надписи появились на заборе виллы бывшей жены Владимира Путина – Людмилы. Эта вилла также находится на французском побережье, сообщает местное издание extra.ie.

Напомним, в середине марта местный активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Путина "Альтамира", которая находится по адресу 9 avenue du general Mac-Croskey Biarritz. Речь идет о младшей дочери международного преступника Екатерине Тихоновой, которая является директором фонда "Национальное интеллектуальное развитие".

Активист хотел поселить на вилле беженцев из Украины, пострадавших от действий армии России. Однако полиция вывела его за территорию имения, и пока на вилле никто не живет. Реакции со стороны официальной Москвы не было.

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