Более 70 погибших, пожары и погромы: ЮАР охватили беспорядки (фото, видео)

Насилие вспыхнуло после того, как экс-президент Джейкоб Зума начал отбывать тюремный срок за неуважение к суду

Беспорядки в ЮАР / коллаж "Сегодня"

В Южно-Африканской Республике после ареста экс-президента страны Джейкоба Зумы начались беспорядки, которые в нескольких регионах переросли в погромы и грабежи, по последним данным погибло по меньшей мере 72 человека.

Об этом сообщает Associated Press.

Разгромленный супермаркет в ЮАР / Фото: REUTERS

При этом многих людей просто затоптали насмерть, когда толпа грабила и громила магазины, а полиция и военные закидывали ее светошумовыми гранатами и стреляли резиновыми пулями в попытке остановить беспорядки.

В основном пострадали две саміе бедные провинции страны.

"Множество смертей в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал произошли в результате хаотической давки, когда тысячи людей крали еду, электроприборы, спиртные напитки и одежду из магазинов", – сообщил представитель полиции Матапело Петерс.

Беспорядки в ЮАР / Фото: REUTERS

Реклама

Также была разграблена и прекратила работу радиостанция и закрылись больишнство центров вакцинации от COVID-19.

По словам Петерса, помимо людей, которых раздавила толпа, полиция расследует случаи гибели в результате взрывов, когда участники беспорядков пытались разграбить банкоматы, а также другие случаи со смертельным исходом в результате стрельбы.

Разгромленый магазин в ЮАР / Фото: REUTERS

В ходе беспорядков были задержаны более 1200 человек.

Три года назад Джейкоб Зума отрекся от президентства, чтобы избежать импичмента, после чего его обвинили в коррупции. На судебные заседания бывший лидер ЮАР не приходил, за это и получил тюремный срок.

Насилие вспыхнуло после того, как экс-президент Зума начал отбывать 15-месячный срок за неуважение к суду. 8 июля он сам сдался властям.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 июля на Гаити расстреляли президента и его супругу. Жовенель Моиз скончался сразу, а его 47-летняя жена получила огнестрельное ранение и была госпитализирована.