Борис Джонсон выучил лозунг "Слава Украине!"

Лондонцы давят на своих политиков, чтобы они быстрее решали проблему Украины / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Нынче поддерживать Украины в ее борьбе против зарвавшейся Российской Федерации – признак хорошего тона. Практически ежедневно мировые лидеры делают новые одобрительные высказывания в наш адрес на фоне многотысячных акций поддержки Украины их гражданами. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил даже выучить несколько фраз на государственном языке Украины и знаменитый на весь мир лозунг "Слава Украине!".
Соответствующий видеоролик появлия на телеграм-канале.
Рідна мова
На украинском языке Джонсон сказал: "Я хочу обратиться к украинцам здесь, в Великобритании, и к тем, кто находится в Украине и соседних странах".
Затем премьер продолжил по-английски и сказал, что ему сложно представить, что мы переживаем сейчас. "Все, что вы любите, разбито. Все в Великобритании поддерживают Украину. Мы делаем все возможное для вашей поддержки и давления на Путина. Вместе с США и ЕС мы ввели самые большие санкции против России. Мы продолжим увеличивать санкции, пока Россия не остановит агрессию. Почти каждый день разговариваю с Зеленским, удивляюсь его спокойствию и героизму украинского народа".
И закончил: "Слава Украине!"
Поддержка Великобритании
- Днем ранее перед этим прекрасным спичем Джонсону пришлось выслушать от украинской журналистки, что Лондон недостаточно делает для защиты украинского народа от российского агрессора.
- По данным The Times, власти Великобритании планируют размещать беженцев из Украины в конфискованных особняках российских олигархов.
- 3 марта Великобритания ввела санкции против "Газпрома". Ранее с "Газпромом" разорвала все связи нефтегазовая компания Shell.
- 25 февраля, на второй день войны в Украине Великобритания ввела санкции против диктатора Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.