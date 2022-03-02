Новый удар по Кремлю: США ввели санкции против российской "оборонки"

Санкции коснутся российских компаний, выпускающих беспилотники, ракеты и бронетехнику

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США вводят блокирующие санкции против оборонного сектора России, в список будут включены 22 организации.

В частности, США наложат на ввоз высокотехнологичных товаров в Беларусь ограничения, которые уже действуют для России. Этот шаг поможет не допустить попадания технологий и программного обеспечения через Беларусь в РФ, что значительно снизит способность обеих стран поддерживать свою военную агрессию, сообщили в Белом доме.

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Также вводятся блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий. Это повлечет за собой значительные расходы для российских компаний, занимающихся разработкой и производством оружия. Всего в список будут включены 22 российских оборонных предприятия, в том числе фирмы, производящие боевые самолеты, бронетехнику, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотники для армии РФ.

Санкции будут введены также против организаций, которые тем или иным образом поддерживали вооруженные силы РФ и Беларуси.

Кроме того, российским самолетам, как пассажирским, так и грузовым, будет запрещено выполнять рейсы в США.

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Россию догоняет наказание из-за войны

24 февраля США ввели санкции против банков РФ, где более триллиона долларов. Крупные банки отсоединят от американской финансовой системы.

ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина и Лаврова – их счета будут заморожены.

Позже Евросоюз ввел санкции против Центробанка РФ. Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России. Великобритания также вводит санкции против Центробанка РФ.

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Европа закрыла небо для российских самолетов. Россияне теперь не могут ни в Европу вылететь, ни вылететь из европейских стран домой.

Путин в ярости

Американские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщают, что президент России Владимир Путин не ожидал настолько жестких санкций от мирового сообщества за вторжение в Украину.

Спецслужбы узнали от высокопоставленного источника – президент РФ почувствовал, что меры Запада обострили ситуацию в России больше, чем он мог себе представить. Однако какие именно санкции сильно разозлили Путина, неизвестно.

Сообщается, что поведение Путина стало "крайне тревожным и непредсказуемым" за последние дни.