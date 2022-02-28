Евросоюз ввел санкции против Центробанка РФ

Российская Федерация продолжает "тонуть" в санкциях

Центральному банку РФ запрещены операции, связанные с управлением резервами и активами/Фото: коллаж: "Сегодня"

Европейский Союз ввел санкции против Центрального банка России из-за вторжения в Украину. Российскому регулятору запрещены операции, связанные с управлением резервами и активами.

Про это говорится в журнале ЕС.

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"Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению российского регулятора", — говорится в сообщении.

Украина подала в суд на РФ

Украина официально подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Требование нашей страны — привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Для поддержания этого дела нужно фиксировать:

повреждение объектов гражданской инфраструктуры;

ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;

факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;

факты захвата/ограбления вашего имущества;

факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;

факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;

использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем;

использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.

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