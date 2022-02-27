Не только отключение от SWIFT: ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ

Мир продолжает давить на Российскую Федерацию

Путин наделал беды, поэтому РФ получает все возможные мощные санкции/Фото: коллаж: "Сегодня"

Европейский Союз дал серьезный ответ России за полномасштабное вторжение на территорию Украины. В санкции входит отключение РФ от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе

Об этом говорится на сайте Европейской комиссии.

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Санкции против РФ

Во-первых , Российскую Федерацию отключат от SWIFT. Это обеспечит отключение банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе.

, Российскую Федерацию отключат от SWIFT. Это обеспечит отключение банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе. Во-вторых , в ЕС обязуются ввести ограничительные меры, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы таким образом, чтобы сорвать влияние европейских санкций.

, в ЕС обязуются ввести ограничительные меры, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы таким образом, чтобы сорвать влияние европейских санкций. В-третьих , обязуются действовать против людей и организаций, которые способствуют войне в Украине и вредной деятельности российского правительства. В частности, будут приняты меры по ограничению гражданства — так называемых "золотых паспортов", которые позволяют богатым россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами стран ЕС и получать доступ к финансовым систем

, обязуются действовать против людей и организаций, которые способствуют войне в Украине и вредной деятельности российского правительства. В частности, будут приняты меры по ограничению гражданства — так называемых "золотых паспортов", которые позволяют богатым россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами стран ЕС и получать доступ к финансовым систем В-четвертых, в ЕС на этой неделе создадут трансатлантическую оперативную группу, которая обеспечит эффективное применение финансовых санкций путем выявления и замораживания активов подпадающих под санкции и компаний, находящихся в пределах юрисдикции. В рамках этих усилий будут применяться санкции и другие финансовые и принудительные меры в отношении дополнительных российских должностных лиц и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семьям. Также в ЕС будут работать над обнаружением и прекращением движения доходов, полученных незаконным путем, и лишить этих лиц возможности скрывать свои активы в юрисдикциях по всему миру.

Кроме того, в ЕС добавили, что будут активизировать и координировать действия против дезинформации и других форм гибридной войны.

"Мы поддерживаем украинский народ в этот темный час. Даже кроме мер, которые мы объявляем сегодня, мы готовы принять дополнительные меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее нападение на Украину", — отметила в Европейской Комиссии.

Что ждет Россию, когда ее отключат от SWIFT?

SWIFT – это система обмена операционными и финансовыми сообщениями между банками/фининститутами-участниками системы (а это 11 тысяч участников по всему миру).

"Если отключить РФ, то она не сможет проводить банковские платежи с банками, использующими SWIFT (это все операции по текущему и финсчету – экспорт, импорт, инвестиции). Русские не смогут своими картами и со своих счетов платить за границу и за границей, если счета у банка корреспондента в SWIFT", – объяснил народный депутат Данило Гетманцев.

По его словам, платежи внутри России не остановятся, т.к. у них есть своя платежная система "Мир".

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"Останется также экзотика – платежи за наличку, "крипту", золото, другие системы типа "Вестерн юнион". Но факт остается фактом, платежи с цивилизованным миром для них резко усложнятся. Это значительный шаг к международной изоляции РФ, но судя по всему, они к этому и стремятся", – резюмировал нардеп.

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