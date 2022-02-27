Не лише відключення від SWIFT: ЄС впровадив нові жорсткі санкції проти РФ

Світ продовжує тиснути на Російську Федерацію

Путін наробив біди, тому РФ отримує всі можливі потужні санкції/Фото: колаж: "Сьогодні"

Європейський Союз дав серйозну відповідь Росії за повномасштабне вторгнення на територію України. До санкцій входить відключення РФ від системи SWIFT, замороження активів Центрального банку та обмеження для російських олігархів у Європі.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

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Санкції проти РФ

По-перше , Російську Федерацію відключать від SWIFT. Це забезпечить відключення банків від міжнародної фінансової системи та завдасть шкоди їхній здатності працювати у глобальному масштабі.

, Російську Федерацію відключать від SWIFT. Це забезпечить відключення банків від міжнародної фінансової системи та завдасть шкоди їхній здатності працювати у глобальному масштабі. По-друге , у ЄС зобов'язуються запровадити обмежувальні заходи, які не дозволять Центральному банку Росії використовувати свої міжнародні резерви таким чином, щоб підірвати вплив європейських санкцій.

, у ЄС зобов'язуються запровадити обмежувальні заходи, які не дозволять Центральному банку Росії використовувати свої міжнародні резерви таким чином, щоб підірвати вплив європейських санкцій. По-третє , зобов'язуються діяти проти людей та організацій, які сприяють війні в Україні та шкідливій діяльності російського уряду. Зокрема, будуть вжиті заходи щодо обмеження громадянства — так званих "золотих паспортів", які дозволяють багатим росіянам, пов'язаним з російським урядом, ставати громадянами країн ЄС і отримувати доступ до фінансових систем.

, зобов'язуються діяти проти людей та організацій, які сприяють війні в Україні та шкідливій діяльності російського уряду. Зокрема, будуть вжиті заходи щодо обмеження громадянства — так званих "золотих паспортів", які дозволяють багатим росіянам, пов'язаним з російським урядом, ставати громадянами країн ЄС і отримувати доступ до фінансових систем. По-четверте, у ЄС на цьому тижні створять трансатлантичну оперативну групу, яка забезпечить ефективне застосування фінансових санкцій шляхом виявлення та заморожування активів осіб, які підпадають під санкції, та компаній, що знаходяться в межах юрисдикції. У рамках цих зусиль будуть застосовуватись санкції та інші фінансові та примусові заходи щодо додаткових російських посадових осіб та представників еліти, близьких до російського уряду, а також їхніх сімей. Також у ЄС будуть працювати над виявленням та припиненням руху доходів, отриманих незаконним шляхом, та позбавити цих осіб можливості приховувати свої активи в юрисдикціях у всьому світі.

Крім того, в ЄС додали, що будуть активізовувати та координувати дії проти дезінформації та інших форм гібридної війни.

"Ми підтримуємо український народ у цю темну годину. Навіть крім заходів, які ми оголошуємо сьогодні, ми готові вжити додаткових заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за її напад на Україну", — зазначила в Європейській Комісії.

Що чекає на Росію, коли її відключать від SWIFT?

SWIFT – це система обміну операційними та фінансовими повідомленнями між банками/фінінститутами-учасниками системи (а це 11 тисяч учасників по всьому світу).

"Якщо відключити РФ, то вона не зможе проводити банківські платежі з банками, які використовують SWIFT (це всі операції з поточного та фінрахунку – експорт, імпорт, інвестиції). Росіяни не зможуть своїми картами та зі своїх рахунків платити за кордон та за кордоном, якщо рахунки у банку кореспондента у SWIFT", – пояснив народний депутат Данило Гетманцев.

За його словами, платежі в Росії не зупиняться, оскільки вони мають свою платіжну систему "Мир".

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"Залишиться також екзотика – платежі за готівку, "крипту", золото, інші системи типу "Вестерн юніон". Але факт залишається фактом, платежі з цивілізованим світом їм різко ускладняться. Це значний крок до міжнародної ізоляції РФ, але зважаючи на все, вони цього прагнуть", – резюмував нардеп.

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