Боррель сделал важное заявление по Украине

Жозеп Боррель (слева) и украинский военный (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не оставит Украину без военной помощи для защиты от России.

Об этом сообщает Reuters.

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"Европейский союз не допустит, чтобы Украина лишилась техники", — заявил Боррель.

Он заявил, что ЕС не допустит ситуации, при которой в критический момент боевых действий на Донбассе у Украины закончится оружие и военная техника.

Боррель также добавил, что ЕС будет готов поддержать Грузию и Молдову как Украину, которые чувствуют угрозу со стороны РФ.

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Военная помощь Украине