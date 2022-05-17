Боррель сделал важное заявление по Украине

Жозеп Боррель (слева) и украинский военный (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не оставит Украину без военной помощи для защиты от России.
Об этом сообщает Reuters.
"Европейский союз не допустит, чтобы Украина лишилась техники", — заявил Боррель.
Он заявил, что ЕС не допустит ситуации, при которой в критический момент боевых действий на Донбассе у Украины закончится оружие и военная техника.
Боррель также добавил, что ЕС будет готов поддержать Грузию и Молдову как Украину, которые чувствуют угрозу со стороны РФ.
Военная помощь Украине
- Визит в Украину министра иностранных дел Германии Анналены Бербок оказался весьма результативным для нашей страны. Согласно заявлениям представителя немецкой правительственной коалиции, Германия планирует поставить ВСУ современные танки и гаубицы, параллельно начнет обучение украинских военных пользоваться этой техникой.
- Президент США Джозеф Байден подписал закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года", который уже 28 апреля имел поддержку обеих палат Конгресса США. Многие отметили, что это было символично – в сакральный для России день победы над фашистской Германией.
- Политические и военные чиновники в Израиле все больше склоняются к усилению военной и гражданской помощи Украине, поскольку все большее количество доказательств российских зверств против мирного населения Украины делает шаткий нейтралитет Израиля в войне менее устойчивым, пишет Haaretz.
- Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. Ее размер — 300 миллионов фунтов стерлингов. В новую партию поставок войдет оборудование для радиоэлектронной борьбы, противобатарейные радиолокационные системы и прочее. Ранее Великобритания уже отправила Украине более 5000 противотанковых ракет и пять систем ПВО, а также другие боеприпасы и взрывчатки.