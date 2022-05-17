Борель зробив важливу заяву щодо України

Жозеп Боррель (ліворуч) та український військовий (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не залишить Україну без військової допомоги для захисту від Росії.
Про це повідомляє Reuters.
"Європейський Союз не допустить, щоб Україна втратила техніку", – заявив Боррель.
Він заявив, що ЄС не допустить ситуації, за якої у критичний момент бойових дій на Донбасі в України закінчиться зброя та військова техніка.
Боррель також додав, що ЄС готовий підтримати Грузію та Молдову як Україну, які відчувають загрозу з боку РФ.
Військова допомога Україні
- Візит в Україну міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок виявився дуже результативним для нашої країни. Згідно із заявами представника німецької урядової коаліції, Німеччина планує поставити ЗСУ сучасні танки та гаубиці, паралельно розпочне навчання українських військових користуватися цією технікою.
- Президент США Джозеф Байден підписав закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року", який уже 28 квітня мав підтримку обох палат Конгресу США. Багато хто зазначив, що це було символічно – у сакральний для Росії День перемоги над фашистською Німеччиною.
- Політичні та військові чиновники в Ізраїлі все більше схиляються до посилення військової та цивільної допомоги Україні, оскільки дедалі більше доказів російських звірств проти мирного населення України роблять хиткий нейтралітет Ізраїлю у війні менш стійким, пише Haaretz.
- Велика Британія надасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Її розмір – 300 мільйонів фунтів стерлінгів. До нової партії поставок увійде обладнання для радіоелектронної боротьби, протибатарейні системи радіолокації тощо. Раніше Велика Британія вже відправила Україні понад 5000 протитанкових ракет та п'ять систем ППО, а також інші боєприпаси та вибухівки.