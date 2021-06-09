"Боснийский маньяк" Ратко Младич проиграл апелляцию в Гааге

Ратко Младич все же не выйдет из тюрьмы. Фото: Peter Dejong/REUTERS

Гаагский трибунал отклонил апелляцию Ратко Младича – "боснийский мясник" проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь.

Об этом сообщает корреспондентка "Сегодня" Яна Лукьянец.

Младич – тот самый сербский генерал, который руководил осадой Сараево и причастен к геноциду мусульман в Сребренице в 90-ых годах, когда погибли десятки тысяч мирных граждан.

Первые обвинения Младичу зачитали еще четыре года назад – он уже тогда находился в тюрьме Нидерландов после экстрадиции.

Однако адвокаты решили оспорить приговор суда, аргументируя это плохим самочувствием своего 78-летнего подзащитного. Якобы он перенес три инсульта и инфаркт. Однако на сегодняшнем заседании мужчина выглядел неплохо.

Также Младич заявил, что был только солдатом, защищал свою страну, которую разрушало НАТО при помощи Ватикана и международной мафии.

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После того, как рассмотрение ходатайства несколько раз перенесли, гаагская коллегия из пяти судей подтвердила изначальный приговор.

22 ноября 2017 года Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии приговорил генерала Младича к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушения военных законов и положений. Перед этим он около 16 лет скрывался от правосудия, но в мае 2011 года его арестовали в Сербии и экстрадировали в Гаагу.

Ратко Младич еще на свободе, 1993 год. Фото: REUTERS/Chris Helgren

А в 2019 году другому лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу ужесточили приговор – с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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